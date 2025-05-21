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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tadic'le yollar ayrılıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Tadic'le yollar ayrılıyor!

        Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, sezon sonunda takıma veda etmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki futbolcunun yeni durağının Ajax olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:49
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        Fenerbahçe'de Tadic'le yollar ayrılıyor!
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        Fenerbahçe'nin, Dusan Tadic'in sözleşmesini uzatması beklenmiyor. TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, Sarı-lacivertlilerin, şu ana kadar Sırp futbolcuyla herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı öğrenildi.

        Tecrübeli futbolcunun, önümüzdeki sezondan itibaren Ajax'ta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin, Tadic'e 2 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında...

        Tecrübeli futbolcu, geride kalan iki sezonda 108 kez sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi. Tadic, Fenerbahçe tarihinde en kısa sürede 100 maça ulaşan futbolcu oldu.

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        2 sezonda 92 kez 11'de görev alan Sırp futbolcu, 29 gole imza attı. 32 asist de yapan Tadic, hücumda takımını taşıyan oyuncuların başında yer aldı.

        Dusan Tadic, Fenerbahçe'den önce 5 sezon formasını giydiği Ajax'ta kulüp efsanelerinin arasında yer alıyor. 241 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 105 gol kaydederek, Hollanda ekibinin birçok başarısına adını altın harflerle yazdırdı.

        Uzun süredir eski futbolcusunu yeniden kadroya katmak isteyen Ajax yönetimi, mutlu sona ulaşmak üzere.

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