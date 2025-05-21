Fenerbahçe'de Tadic'le yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin, Dusan Tadic'in sözleşmesini uzatması beklenmiyor. TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, Sarı-lacivertlilerin, şu ana kadar Sırp futbolcuyla herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun, önümüzdeki sezondan itibaren Ajax'ta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin, Tadic'e 2 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında... Tecrübeli futbolcu, geride kalan iki sezonda 108 kez sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi. Tadic, Fenerbahçe tarihinde en kısa sürede 100 maça ulaşan futbolcu oldu. REKLAM