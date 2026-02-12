Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor! - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 14:12 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:12
        Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor!
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

        Kayseri'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

