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        Fenerbahçe'de transfer gündemi: 3 isim açıklanmayı bekliyor!

        Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer isimler ve transferde son durum...

        Özer Çak
        ocak@haberturk.com
        Giriş: 17.07.2023 - 13:18
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        Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Rusya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu son hızıyla devam ediyor.

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        Kadrosuna Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski gibi isimleri katan sarı-lacivertliler son olarak yıldız futbolcu Tusan Tadic'i renklerine bağladı.

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        BECAO VE LIVAKOVIC'TE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

        Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı.

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        İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı stoper uzun süren transfer görüşmeleri sonrası Fenerbahçe ile anlaştı.

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        Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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        İSMAİL KARTAL DOĞRULADI

        Fenerbahçe'nin Rusya kampında oynadığı karşılaşma sonrası konuşan İsmail Kartal, Becao transferini doğruladı.

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        Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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        LIVAKOVIC'TE İMZA AN MESELESİ

        Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Hırvat Dominik Livakovic'le her konuda anlaşmaya vardı.

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        28 yaşındaki file bekçisiyle daha önce anlaşan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de ödenecek bonservis konusunda el sıkıştı.

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        Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleci için Hırvat kulübüne 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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        Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic'in, İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        TARAFTARLARA VEDA ETTİ

        Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşılaştığı Süper Kupa maçının ardından taraftarlara veda etti.

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        ZAHA'NIN KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

        Transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde ilk sırada olan Wilfred Zaha'nin kararını bugün vermesi bekleniyor.

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        Hücumun her bölgesinde görev alabilen Zaha'nin Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdi.

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        Olumlu dönüş yapması bekelenen Zaha'nın transferinde aksi bir durum olması halinde alternatif isimleri yönelinecek.

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