Fenerbahçe'de transfer gündemi: 3 isim açıklanmayı bekliyor!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer isimler ve transferde son durum...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Rusya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu son hızıyla devam ediyor.
Kadrosuna Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski gibi isimleri katan sarı-lacivertliler son olarak yıldız futbolcu Tusan Tadic'i renklerine bağladı.
BECAO VE LIVAKOVIC'TE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı stoper uzun süren transfer görüşmeleri sonrası Fenerbahçe ile anlaştı.
Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
İSMAİL KARTAL DOĞRULADI
Fenerbahçe'nin Rusya kampında oynadığı karşılaşma sonrası konuşan İsmail Kartal, Becao transferini doğruladı.
Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
LIVAKOVIC'TE İMZA AN MESELESİ
Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Hırvat Dominik Livakovic'le her konuda anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki file bekçisiyle daha önce anlaşan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de ödenecek bonservis konusunda el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleci için Hırvat kulübüne 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic'in, İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
TARAFTARLARA VEDA ETTİ
Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşılaştığı Süper Kupa maçının ardından taraftarlara veda etti.
ZAHA'NIN KARAR VERMESİ BEKLENİYOR
Transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde ilk sırada olan Wilfred Zaha'nin kararını bugün vermesi bekleniyor.
Hücumun her bölgesinde görev alabilen Zaha'nin Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdi.
Olumlu dönüş yapması bekelenen Zaha'nın transferinde aksi bir durum olması halinde alternatif isimleri yönelinecek.