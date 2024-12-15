Fenerbahçe'de üç sakatlık: Livakovic, Oğuz Aydın, Becao... Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta Dominik Livakovic sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Mücadelenin ikinci yarısında ise Oğuz Aydın sakatlandı ve yerini Saint-Maximin'e bıraktı. Son olarak Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao da sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Habertürk Giriş: 15.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:17 facebook

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