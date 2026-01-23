Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
Ara transfer döneminde hücuma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerde, Everton'da forma giyen Beto için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.
23.01.2026
Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri yerine gelebilecek alternatif isimler için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Beto için Everton’a resmi teklifini iletti.
Sarı-lacivertli kulüp, Gine-Bissaulu forveti opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı hedefliyor.