        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!

        Ara transfer döneminde hücuma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerde, Everton'da forma giyen Beto için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

        Giriş: 23.01.2026 - 17:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:27
        Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri yerine gelebilecek alternatif isimler için harekete geçti.

        Sarı-lacivertliler, Beto için Everton’a resmi teklifini iletti.

        Sarı-lacivertli kulüp, Gine-Bissaulu forveti opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı hedefliyor.

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon 25 maçta forma giyen Beto, 3 gol katkısı sağladı.

