Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması

Trump pişmiş aşa su mu katıyor? Kalıcı barış Lübnan'a mı kilitlendi? Tahran "Kazan-Kazan" formülüne açık mı? Trump "İran kazandı" algısına mı kızdı? Trump hala "Zafer" hikayesi mi arıyor? Müzakerenin uzaması kime yarar? ABD'nin mi İran'ın mı eli daha güçlü? İsrail müzakereleri baltalayabilir mi? HT... Daha Fazla Göster

Trump pişmiş aşa su mu katıyor? Kalıcı barış Lübnan'a mı kilitlendi? Tahran "Kazan-Kazan" formülüne açık mı? Trump "İran kazandı" algısına mı kızdı? Trump hala "Zafer" hikayesi mi arıyor? Müzakerenin uzaması kime yarar? ABD'nin mi İran'ın mı eli daha güçlü? İsrail müzakereleri baltalayabilir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cem Oğultürk ve Emekli Kurmay Albay - Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay değerlendirdi. Daha Az Göster