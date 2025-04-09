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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe'den Eda Erdem Dündar ve Liza Safranova açıklaması! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe'den Eda Erdem Dündar ve Liza Safranova açıklaması!

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Liza Safranova'nın sağlık durumlarından dolayı dinlendirileceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:19
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        F.Bahçe'den Eda ve Safranova açıklaması!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Kaptan Eda Erdem, yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında tespit edilen sol ayak bileği dış yan bağ zorlanması ve eklem içi ödem nedeniyle, Liza Safronova ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Galatasaray Daikin ile bugün oynayacağımız müsabakada, tedbir amaçlı dinlendirileceklerdir. Tedavileri devam eden sporcularımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." denildi.

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