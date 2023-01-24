Fenerbahçe'den Galatasaray'a yönelik flaş açıklamalar

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Futbol sadece sahada oynanmıyor" Başkan Vekili Erol Bilecik açıklamasında; "Üst üste 3. galibiyetimizi aldık. Tekrardan güzel bir hava yakalamaya çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nde lider tamamladık grubu. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde yolumuza devam ediyoruz. Ligde en güçlü adayların başında geliyoruz. Dünya Kupası dönüşünde inişli çıkışlı bir süreç geçirdik. Kısa bir düşüş yaşadık ama olumlu yönde bir ivme aldık. Fenerbahçe'nin DNA'sında her branşta sonuna kadar mücadele var." dedi. Bilecik sözlerinin devamında; "Futbol sadece sahada değil, saha dışındaki bütün mecralarda da oynanıyor. En fazla puan kaybı yaşayan, en fazla mağdur olan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar sürekli bize çıkıyor. Toplamda PFDK'dan 28 kez ve en fazla ceza yiyen Fenerbahçe olmuş. PFDK Başkanı sanki Fenerbahçe taraftarıymış gibi bir algı yaratıldı. Sanki kendi hesabından atıyormuş gibi köpürtmeler yapıldı. Sonrasında sayın Mehmet Sağlam, kendisiyle bir alakası olmadığını açıkladı." açıklamasında bulundu.

"GS TV'de yayınlanacak olan yayın nerede?" Fenerbahçe Başkan Vekili; "19 Ekim 2022'de MHK başkan yardımcısı Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını istediler. Ilgaz için Fenerbahçe kongre üyesi dediler. Uzaktan yakından alakası olmayan şeyler. Galatasaray camiasına özellikle seslenmem gerekir. Futbolu saha içinde tutalım. Tam 96 gün geçmiş üzerinden, GS TV'de yayınlanacak olan yayın nerede? Biraz sözlerinin arkasında durmaları gerekir. Dünkü maçta özellikle ikinci golümüz öncesinde kalkan ofsayt bayrağı ki; VAR bu haksızlığın önüne geçmeseydi yine muazzam bir gönüllere, vicdanlara dokunan bir hata olacaktı." dedi. Erol Bilecik; "İstedikleri gibi at koşturamadıkları malum. Eskiden hakemler üzerinde istedikleri etkiyi baskıyı yapmaya alışmışlardı. Hep geçmişten alışkanlık olmuş. Ortada bir gri pozisyon varsa hep Fenerbahçe aleyhine çalınması lazım gibi düşünüyorlar. Şimdi biraz daha dengeli bir ortam olunca, feryat figan oldular. Başkanımızın Galatasaray camiasına bugün bitmeden net bir çağrısı olacak." dedi

Selahattin Baki: Kalın kalın kıymaya çalıştılar Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise; "Dün hakemin bizi ince ince ve iki pozisyonda kalın kalın doğraması sonrası anti-Fenerbahçeli herkes Fenerbahçe'nin hakkının teslim edilmesinde birleştiler. İkinci golümüzde ofsayttan golü iptal ettiler, VAR'dan döndü. Hakemin gözü önünde Batshuayi'ye yapılan bir faul vardı. Hakem burada golü verdi. Bizi son derece derin etkileyebilecek bir hata VAR'dan döndü. Buna rağmen her zamanki güruh Fenerbahçe aleyhine bir algı yaratmaya çalıştılar. Hatırlarsanız Antalyaspor maçında da benzeri yapılmaya çalışılmıştı." dedi. Baki sözlerinin devamında; "Kafayı bizimle bozmuş rakibimizin bir yöneticisi bizimle alakalı, Fenerbahçe'yi aşağılayan bir tweet atıp, 5 dakika sonra sildi. Bu gözler bunu da gördü. Burada göstermeyelim, taraftarı tahrik etmeye gerek yok." açıklamasında bulundu.

"Başkanımız ve hocamız arasında problem yok" Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi; "Dünya Kupası dönüşünde daha önce sezona hızlı giren takımların yaşadığı gibi, ufak bir düşüş yaşadık. Son zamanlarda maçları kazanarak da ivmeyi tekrar yakalıyoruz. Dünkü maç özelinde takımımız tebriği hak ediyor. Çok önemli bir 3 puan aldılar. Tüm negatif PR ve algılara rağmen, Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Bu konuda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm kurumları dikkatli olmaya devam ediyoruz. Başkanımız ve hocamız arasında hiçbir problem yok. Buna da açıklık getirelim." dedi.