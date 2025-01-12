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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!

        Fenerbahçe, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 22:21 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:21
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        Fenerbahçe'den hakem tepkisi!
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        Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA

        Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

        Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;

        Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!

        Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."

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