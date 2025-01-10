Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Jhon Lucumi hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Jhon Lucumi hamlesi!

        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'yi gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Jhon Lucumi hamlesi!
        ABONE OL

        Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Corriere di Bologna'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi transfer listesine ekledi.

        BOLOGNA'NIN TAVRI NET

        Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan ekibinin Kolombiyalı savunmacıyı satma niyetinde olmadığı öne sürüldü.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 1.87'lik stoper, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz