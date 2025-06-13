Fenerbahçe'den Kyle Walker harekatı!
Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin Kyle Walker'la görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, aynı zamanda eski oyuncusu Kim Min-Jae için de nabız yokladığı kaydedildi.
Fenerbahçe’de sağ bek transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Osayi ile yaptığı görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim, rotayı İngiltere’ye kırdı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Premier Lig devi Manchester City’nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker ile temaslar sürüyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan’a kiralanan İngiliz oyuncuyla yürütülen görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.
Fenerbahçe'nin bu transferde çok istekli olduğu ve oyuncuyu kadroya katma ihtimalinin yükseldiği öğrenildi.
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle dikkat çeken 35 yaşındaki Walker, üçlü savunmada sağ stoper olarak da görev alabiliyor.
Bu sezon toplam 34 maçta 2 bin 205 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 10 Haziran’da Senegal’e karşı oynanan milli maçta da 90 dakika sahada kaldı.
Manchester City’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almaması ise Walker’ın takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.
Fenerbahçe, bu transferi sonuçlandırarak savunma hattında önemli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.
DİĞER HEDEF KIM MIN-JAE!
Fenerbahçe’nin savunma hattı için radarındaki bir diğer isim ise eski oyuncusu Kim Min-Jae.
Güney Koreli savunmacıya Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler olduğu biliniyor.
Ancak oyuncu şu aşamada Arabistan’a transfer olmaya sıcak bakmıyor.