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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı

        Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2024 - 21:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:52
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        Fenerbahçe'den zemin paylaşımı
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        Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda flaş bir paylaşımda bulundu.

        Sarı-lacivertliler, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

        İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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