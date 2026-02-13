Canlı
        Fenerbahçe'den sermaye artırımı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sermaye artırımı!

        Fenerbahçe, 1.250.000.000 TL olan sermaye artırımını 6.250.000.000 TL'ye yükseltildiğini KAP'a bildirdi.

        Giriş: 13.02.2026 - 18:33 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:33
        Fenerbahçe'den sermaye artırımı!
        Fenerbahçe, 1.250.000.000 TL olan sermaye artırımını 6.250.000.000 TL'ye yükseltildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;

        Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

        Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

