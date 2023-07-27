Marsilya forması ile 93 karşılaşmaya çıkan Cengiz Ünder, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Takım formasıyla da 49 karşılaşmaya çıkarken, 16 kez gol sevinci yaşadı.

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ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.