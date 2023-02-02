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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'e imza attıran sarı-lacivertlilerin gündeminde dünyaca ünlü yıldızlar var. Transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan Fabrizio Romano, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu ve Fenerbahçe'nin iki yıldız isme ilgisini doğruladı. Öte yandan Chelsea'de kalmak istemeyen Ziyech'in, kiralık olarak Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Adana Demirspor'dan stoper Samet Akaydin, Parma'dan sol bek Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü yıldızlar geldi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    HAKIM ZIYECH

    Chelsea'nin gözden çıkardığı Ziyech, PSG ile anlaştı. Ancak İngilizlerin tam 3 kez yanlış evrak göndermesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    İngiltere'de kalmak istemeyen Ziyech'in, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. Mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Ziyech için girişler başlanacak.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Yıldız futbolcu, 2020'de ise 40 milyon Euro'ya Ajax'tan Chelsea'ye transfer olmuştu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    ISCO

    Union Berlin'e imza atmayan hazırlanan Isco'nun transfer görüşmesinde son anda kriz çıktı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Bonservisi de elinde olan yıldız ismin Fenerbahçe'ye teklif edildiği öğrenildi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sevilla ile sözleşmesini feshettikten sonra birçok kulüple görüşme gerçekleştirmişti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    ROMANO'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

    Transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Transfer döneminin son gününde Fabrizio Romano'nun canlı yayın yaptığı programın bir bölümünde söz Fenerbahçe'nin Patrick Emerick Aubameyang ve Philippe Coutinho transferlerine geldi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    İki oyuncunun Kanarya'ya olası transferi Romano'ya soruldu. Ünlü gazeteci "Yakında göreceğiz" diyerek sarı-lacivertilerin ilgisini doğruladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Bu cevap sonrası, “İki futbolcunun Türkiye ve Portekiz’e transferleri mümkün mü? sorusunu ise “Evet” şeklinde yanıtladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Philippe Coutinho, yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Kariyerinde Inter, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı futbolcu, "Forvet - Sol Kanat - On Numara" mevkilerinde görev yapıyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Golcü futbolcu Aubameyang ise sezon başında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Milan, Dortmund, Arsenal ve Barcelona formalarını giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 18 maçta görev yaptı. 849 dakika sahada kalan Gabon'lu forvet, bu maçlar 3 gol 1 asist kaydetti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fabrizio Romano heyecanlandırdı - Dünyaca ünlü yıldızlar listede: Ziyech, Aubameyang ve Coutinho - FB transfer haberleri

    Fabrizio Romano'nun Coutinho ve Aubameyang iddiası sonrası, Fenerbahçe cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi. 

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