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FORVET VE SAVUNMA



Teknik patron Cocu’nun birinci önceliğinin forvet olduğu öğrenildi. Andre Ayew’in hücum gücünü beğenen ancak tam anlamıyla bir forvet olmadığını düşünen Hollandalı, bu mevkide Roberto Soldado’ya alternatif bir isim istiyor. İkinci kritik bölge ise savunma... Neto’nun gidişinin ardından savunmada bir adam eksilirken, genç Yiğithan’a da teklifler olduğu öğrenildi. Bu yüzden Cocu, stopere mutlaka bir transfer bekliyor. (Şampiy10)