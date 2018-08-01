Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (1 Ağustos 2018)
01.08.2018 - 11:03 | Güncelleme:
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımın Brezilyalı yıldızı Giuliano'nun bonservisini transfer kaynağı olarak kullanmak istiyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerde transferde yoğun saatler yaşanıyor! Sürpriz bir isim de listeye girdi! İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri
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COMOLLİ'NİN PLANI
Yaptığı gençleştirme operasyonuyla dikkat çeken Fenerbahçe, direkt 11 oynayacak futbolcuların transferi için kaynak arayışlarını hızlandırdı. UEFA’nın sıkı denetiminde olan sarı-lacivertliler, sıcak para işini ‘iç’ten halletmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu, bu sorunu nasıl aşacaklarına dair kafa patlatırken, gözler bir anda Giuliano’ya çevrildi.
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Dünya Kupası’na gidemese de sık sık Brezilya Milli Takımı’nın formasını terlettiği için vitrinde olan oyuncuya kadroda en yüksek değere satılabilecek isim gözüyle bakılıyor. Cocu’nun sistemine ne derece uyacağı da soru işareti olan Sambacı’ya takım aramaya başlayan Comolli, sarı-lacivertli kulübe gelecek transfer tekliflerini de hemen değerlendirmeye alacak.
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Giuliano'nun satışı gerçekleşirse F.Bahçe yönetimi rahat bir nefes alacak. Hem kadroda bir yabancıyı göndermiş olacak hem de kulübün kasasına yüksek bedelli bir bonservis parası girmiş olacak. Bu sıcak parayı transfere harcamayı planlayan sarı-lacivertliler iki farklı mevkiye oyuncu alacak.
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FORVET VE SAVUNMA
Teknik patron Cocu’nun birinci önceliğinin forvet olduğu öğrenildi. Andre Ayew’in hücum gücünü beğenen ancak tam anlamıyla bir forvet olmadığını düşünen Hollandalı, bu mevkide Roberto Soldado’ya alternatif bir isim istiyor. İkinci kritik bölge ise savunma... Neto’nun gidişinin ardından savunmada bir adam eksilirken, genç Yiğithan’a da teklifler olduğu öğrenildi. Bu yüzden Cocu, stopere mutlaka bir transfer bekliyor. (Şampiy10)
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BOMBA PATLIYOR
Forvet için Vincent Janssen ve Islam Slimani ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe’de gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sarı-Lacivertliler’in, Liverpool’un yıldızı Divock Origi’nin peşinde olduğu iddia edildi. İngiliz basınına göre taraflar arasında pazarlıklar çoktan başladı.
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Damien Comolli, Finansal Fair-Play nedeniyle Belçikalı oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Ancak Liverpool’un buna yanaşmadığı kaydedildi.
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Origi’yi daha önce Lille ve Wolfsburg’a kiralayan Kırmızılar, kadroda düşünülmeyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki oyuncuyu bu kez bonservisiyle satmak istiyor.
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Damien Comolli, iki kulüp arasında orta yolu bulmak için çözüm arayışında. Bunlardan biri, Liverpool’un oyuncunun sözleşmesini 1 sene uzatması. Fenerbahçe’nin Origi’yi bu sezon kiralayıp, haziranda bonservisini almak.
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Diğer seçenek ise, Sarı- Lacivertliler’in bu transferi bitirmek için bir futbolcusunu satmayı beklemek. Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe’ye gelmeye hazır ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Şimdilik Origi’nin başka bir talibi bulunmuyor.
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SONUNA KADAR REYES
Fenerbahçe’nin stoper adaylarının başında gelen Diego Reyes’in menaceri Matias Bunge, “Bordeaux’nun sunduğu projeyi beğendik” açıklaması yapmıştı. Bu sözler Sarı-Lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğratsa da Comolli’nin geri adım atmaya niyeti yok.
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Fransız direktör, Bunge ve Meksikalı stoper ile bir görüşme daha yaparak Fenerbahçe’yi seçmeleri için ikna etmeye çalışacak.
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ZOUMA KARARINI VERİYOR
Sarı-Lacivertliler’in savunma için düşündüğü bir diğer isim Kurt Zouma. Fransız futbolcunun menaceri Venditelli, oyuncusunun Chelsea’den ayrılacağını söyleyerek, “Birçok teklif aldık. Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadık. Ancak Kurt, 1 hafta içinde kararını verecek ve yola yeni bir takımla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Newcastle da Zouma’yı kiralamak istiyor.
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SLİMANİ SPORTİNG'E SOĞUK
Portekiz ekibinin başkanı Sousa Cintra, Islam Slimani’yi arayarak kendilerine transfer olmasını istemişti.
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Ancak Sporting’de geçtiğimiz sezonun sonunda yaşanan taraftar olayları ve tesislerin basılıp oyuncuların dövülmesi, Cezayirli futbolcunun eski kulübüne dönmeye soğuk bakmasına neden oluyor. Premier Lig’den de talipleri bulunan 30 yaşındaki forvetin önceliği oynayabileceği bir takıma gitmek. (Fanatik)
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KJAER SAVAŞI
Transfer döneminin kapanmasına 1 ay gibi kısa süre kala gündem git gite ısınıyor... Galatasaray'ın uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Simon Kjaer, Sevilla'da gözden çıkarıldı. İspanyol kulübünün tapusuyla veya kiralık olarak gönderme kararı almasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.
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FENER DE İŞİN İÇİNE GİRDİ
Sevilla'nın aldığı sürpriz karar sonrası Fenerbahçe de bir anda işin içini girdi... Stoper arayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızının transferi konusunda temaslara start verdi.
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RESMİ GÖRÜŞME OLDU
Ancak ezeli rakiplerin Simon Kjaer transferinde çok ciddi bir rakibi var... İtalyan devi Milan da yıldız futbolcuya resmen talip oldu. Hatta dün Sevilla ile bir görüşme gerçekleşti.
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KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR
İspanyol kulübünün 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kjaer için 8 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği öğrenildi. Sevilla'nın kiralama tekliflerine de olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ
Genç futbolcular dışında yabancı transfer haberleriyle sürekli gündeme gelen Fenerbahçe, sezonun yerli bombasını patlatmak üzere harekete geçti. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı gündemine aldı ve Alanya'ya teklifini iletti.
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EZELİ RAKİBE ÇALIM ATILACAK
Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmemesi ve Alanya yönetiminin "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ardından Fenerbahçe, Alanyaspor'a Emre Akbaba için teklifini ilettiği bildirildi.
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AATIF SEÇENEĞİ MASADA OLACAK
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.
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EMRE AKBABA SICAK BAKIYOR
Bu sezon büyük bir kulüpte oynamayı isteyen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak son sözü Alanyaspor yönetiminin, Sarı-Lacivertli yöneticilerle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ardından verileceği bildirildi. (Takvim)
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İKİSİNDEN BİRİ GİDECEK!
UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle futbolcu satmadan alamayan sarı-lacivertliler, göndereceği isimler için uluslararası piyasa ile görüşme halinde. Fenerbahçe'nin elden çıkarması muhtemel isimler Giuliano ile Josef de Souza olacak. Brezilyalı yıldızlara, İngiltere'den teklifler bulunsa da rakamlar henüz istenen seviyeye ulaşmış değil.
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Geçen sezon transferin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in kapısından dönen Souza'ya bu kez Crystal Palace kulübünün 12 milyon Euro'luk bir teklif getirdiği iddia ediliyor.
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7 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Giuliano için kulübe ciddi denilebilecek bir teklif gelmedi. Sportif Direktör Comolli'nin arayış içinde olduğu ancak henüz sonuç alamadığı kaydedildi. Brezilyalı orta saha, geçen sezon Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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Yönetim, sözleşmesinin bitişine 1 yıl kalması ve o bölgede Mehmet Topal'ın bulunması nedeniyle Souza'nın satışına daha sıcak. Fenerbahçe, Fernandao dışında satış yapamadığı için şu an Benfica maçı kadrosuna sadece Andre Ayew ve Barış Alıcı'yı yazabilecek.
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Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer mevcut şartlar değişmezse Benfica eşleşmesinde ana kadronun dışında kalacak. Fenerbahçe yönetimi, elindeki oyunculardan bonservis geliri elde edebilmek için yoğun bir mesai harcıyor. (Sabah)
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