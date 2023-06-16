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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'de son dakika... Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünlü İtalyan gazeteci Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin yeni direktörünü ve yeni golcünü duyurdu. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmeleri, yeni teknik direktör konusu ve transfer listesinde olan isimler....

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme geldi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Lucescu ve Löw gibi isimlerin yanı sıra görev için en iddialı isim Adana Demirspor'dan ayrılan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella oldu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Ünlü gazeteci görüşmelerin olumlu sonuçlandığını iddia etti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Öte yandan İtalyan Corriere dello Sport da önemli bir iddia ortaya attı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Vincenzo Montella'nın, Roma'da forma giyen Mısırlı forvet El Shaarawy ile görüşüp 'Birlikte İstanbul'a gidelim' dediği öne sürüldü.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    DZEKO ÇOK YAKIN

    Fabrizio Romano haberinin devamında; Fenerbahçe'nin Inter'den ayrılma kararı alan Edin Dzeko'yu da kadrosuna katacağını ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Geçtiğimiz günlerde golcü futbolcunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul’a davet eden Fenerbahçe yönetimi ilk teklifini sundu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Sarı lacivertliler, Edin Dzeko'ya 2 senelik kontrat ve imza parası önerdi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Boşnak golcünün maliyetinin bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Bu sezon İnter ile toplam 52 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    İSMİ GEÇEN DİĞER OYUNCULAR

    Riccardo Orsolini

    Forvet - 26 yaşında - İtalya
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Joaquin Correa

    Forvet Arkası - 28 yaşında - Arjantin
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - İtalyan gazeteci duyurdu: Yeni teknik direktör ve yeni golcü - FB haberleri

    Cuadrado

    Orta Saha - 35 yıl yaşında - Kolombiya

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