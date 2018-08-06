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Simon Kjaer ile temasta olduğu belirtilen Milan'ın geçtiğimiz sezon 18 milyon euro karşılığında Villarreal'den transfer ettiği oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray da Musacchio ile anılan takımlar arasında yer almıştı.