Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (6 Ağustos 2018)
06.08.2018 - 12:26 | Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'den transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Fenerbahçe transfer çalışmalarını sessiz ve derinden büyük bir hızla sürdürürken listeye son olarak Milan forması giyen savunma oyuncusu Mateo Musacchio eklendi! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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STOPERE YENİ ADAY
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sessiz ve derinden büyük bir hızla sürdürürken listeye son olarak Milan forması giyen savunma oyuncusu Mateo Musacchio eklendi. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte, teknik patron Phillip Cocu'nun Arjantinli stoperi istediği iddia edildi.
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İtalyan basını da iddiaları sayfalarına taşırken 27 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ile birlikte Fulham da devrede olduğu dile getirildi. Yönetimin, Milan ve oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve bir yıllığına kiralanması için görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında...
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Simon Kjaer ile temasta olduğu belirtilen Milan'ın geçtiğimiz sezon 18 milyon euro karşılığında Villarreal'den transfer ettiği oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray da Musacchio ile anılan takımlar arasında yer almıştı.
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Hamle zamanlaması ile öne çıkan Musacchio, hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor. 1.82 boyuna rağmen hava toplarında da oldukça başarılı. Milan'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 303 maça çıkarken 11 gol atıp, 12 de asist yaptı. (Fotomaç)
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EKDAL DERBİSİ
Portekiz basını Fenerbahçe ve Beşiktaş için bir transfer iddiasında bulundu. İki Türk devinin Bundesliga 2 ekibi Hamburg'ta oynayan Albin Ekdal ile ilgilendiği ileri sürüldü.
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Sporting'in de takibinde olan İsveç'li orta saha için Hamburg'un 3 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. Geçmişte Juve forması da giyen 29 yaşındaki Ekdal, son Dünya Kupası'nda da boy göstermişti.
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MARLON'A ONAY
Stoper için İndi, Zouma gibi isimlerin ardından Barcelona’lı Marlon da gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Nice’te başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki stoper için Cocu’dan onay çıktı. (Fanatik)
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BİR ADAY DAHA
Kadrosunda 8 tane stoper olan Hoffenheim, Fenerbahçe’nin gündeminde olan Havard Nordtveit’in takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor... Çünkü teknik direktör Nagelsman 3’lü stoper oynasa bile 2 stoper fazla. Fakat Alman ekibi Norveçli stoperi kiralamak değil satmak amacında. Bu da Fenerbahçe’nin yoluna taş koyuyor. (Sabah)
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MEHMET EKİCİ'YE TALİP VAR
2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi. Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. (Takvim)
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2 AYRILIK
Mali sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın belirlediği doğrultuda sattığı kadar oyuncu alabilen sarı lacivertliler, oyuncularının kulüpten ayrılmak istememesiyle eli kolu bağlı kalmış halde. Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe'de ilk hedef, kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan ve Salih Uçan'la yolları ayırmak.
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Ozan Tufan'a yurt dışından gelebilecek teklifleri bekleyen sarı lacivertliler, Salih Uçan için Türkiye'den gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak. Takımdan oyuncu gönderemediği için eli kolu bağlı bekleyen Comolli ise, bu iki oyuncu için menajerler ve kulüplerle görüşmeleri sürdürüyor. (HTSpor)
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BACCA MÜJDESİ
Bir kez daha Sarı- Lacivertliler’in gündemine giren Kolombiyalı forvet için İtalya’dan müjdeli haber geldi. Comolli’nin temas kurduğu Milan’lı yetkililer, “Biz kiralamaya hazırız. Oyuncuyla anlaşmanız halinde, transferi kısa sürede bitirebiliriz” mesajını gönderdi. Damien Comolli, Bacca’nın menaceri Sergia Barila ile pazarlıklara başladı. (Fanatik)
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