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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den sürpriz Gustav Isaksen hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den sürpriz Gustav Isaksen hamlesi!

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-Lacivertlilerin Lazio forması giyen Gustav Isaksen'i gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:13
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        Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Serie A ekibi Lazio'nun 23 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Gustav Isaksen'i gündemine aldı.

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        Lazio forması giyen Gustav Isaksen'in, bu yaz takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

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        Lazio'nun 23 yaşındaki futbolcunun olası satışı ile yeni yapılacak transferleri finanse etmek istediği aktarıldı.

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        23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ayrıca Feyenoord'nun da transfer listesinde yer aldığı açıklandı.

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        Ana mevkisi sağ kanat olan 23 yaşındaki Danimarkalı Gustav Isaksen, sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.

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        Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Isaksen'in Lazio ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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        Lazio'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Isaksen, bu maçların 15'ine ilk 11'de başladı. Isaksen, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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