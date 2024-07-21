Fenerbahçe'den sürpriz Gustav Isaksen hamlesi!
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-Lacivertlilerin Lazio forması giyen Gustav Isaksen'i gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Serie A ekibi Lazio'nun 23 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Gustav Isaksen'i gündemine aldı.
Lazio forması giyen Gustav Isaksen'in, bu yaz takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
Lazio'nun 23 yaşındaki futbolcunun olası satışı ile yeni yapılacak transferleri finanse etmek istediği aktarıldı.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ayrıca Feyenoord'nun da transfer listesinde yer aldığı açıklandı.
Ana mevkisi sağ kanat olan 23 yaşındaki Danimarkalı Gustav Isaksen, sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Isaksen'in Lazio ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.