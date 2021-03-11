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Fenerbahçe eksik kalabilirdi!

Pelkas, Konyaspor deplasmanında mecburen oyundan çıkmıştı. Eğer Fenerbahçe'nin değişiklik hakkı olmasaydı eksik kalacaktı. İngiltere'de ise bu tip durumların önüne geçildi! İşte detaylar

Fenerbahçe eksik kalabilirdi! Pelkas'ın sakatlığının ardından...

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında oynadığı maçta Pelkas beyin sarsıntısı geçirerek oyundan çıktı. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Yunan yıldızın yerine Samatta, 5. oyuncu değişikliği olarak sahaya girdi.

IFAB'ın yeni oyun kurallarında 1 Ocak’tan itibaren federasyonlara kafa çarpışmaları için eksta değişiklik izni verildi. İngiltere, kuralı uygulayacağına dair protokolü IFAB'a gönderirken TFF henüz bu protokole dahil olmadı.

Eğer Fenerbahçe'nin oyuncu değiştirme hakkı kalmamış olsaydı, uzatmalar dahil son 15 dakikayı 10 kişi oynamak durumunda kalacaktı.

Almanya'da da hafta sonu benzer bir durum yaşandı. U.Berlin-Bielefeld maçında beyin sarsıntısı geçiren Luthe ve Ryerson, başlarına sargı sararak maçı tamamladı. Bu durum Bundesliga'da gündem oldu.

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