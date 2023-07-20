Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 5-0 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi kaydetti.
Giriş: 20.07.2023 - 22:54
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı oynanan mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi kaydetti.