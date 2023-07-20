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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 5-0 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 5-0 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi kaydetti. 

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 22:54
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        F.Bahçe G.Birliği'ni farklı geçti
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        Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı oynanan mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi kaydetti.

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