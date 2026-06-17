Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze! Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında tur mücadelesi vereceği rakibiyle ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise Polonya'da gerçekleşecek. Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunu Polonya Ligi'nde 56 puanla ikinci sırada tamamladı. Futbolseverler eşleşmenin ardından Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini gündemine aldı. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa kupasındaki maç takvimi...
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki ilk sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, ilk maçı taraftarı önünde oynayacak. Rövanş mücadelesinde ise Polonya deplasmanında tur arayacak. Peki Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gornik Zabrze hangi ülkenin takımı? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki Avrupa kupası eşleşmesinde ilk maçlar 21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip ilk maçı kendi sahasında, rövanşı ise Polonya'da oynayacak. Karşılaşmaların kesin tarih ve saatleri UEFA tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.
FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA tarafından maç programının netleşmesinin ardından mücadelelerin başlama saatleri resmen duyurulacak. Şu an için karşılaşmaların saat bilgisi açıklanmış değil.
Futbolseverler, UEFA'nın resmi fikstür duyurusuyla birlikte maç saatlerine ulaşabilecek.
FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maçlarının Türkiye'de yayın haklarına sahip kuruluşun açıklanmasının ardından karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı netlik kazanacak.
Mücadelenin yayıncı kuruluşunun belli olmasıyla birlikte canlı yayın bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak.
GORNIK ZABRZE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Polonya futbolunun köklü ekiplerinden Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunu oldukça başarılı geçirdi. Polonya Ligi'ni 56 puanla tamamlayan ekip, şampiyon Lech Poznan'ın yalnızca 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Sezonu Polonya Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Gornik Zabrze, Avrupa kupalarına moralli geliyor. Takım, maçlarını yaklaşık 29 bin seyirci kapasiteli Arena Zabrze'de oynuyor.