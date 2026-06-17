FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki Avrupa kupası eşleşmesinde ilk maçlar 21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip ilk maçı kendi sahasında, rövanşı ise Polonya'da oynayacak. Karşılaşmaların kesin tarih ve saatleri UEFA tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.