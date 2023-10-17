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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? FB Hatayspor maçı biletleri ne kadar ve kaç TL? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? FB Hatayspor maçı biletleri...

        Süper Lig'de 9. haftanın 3. gününün son maçında lider Fenerbahçe, sahasında ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'u konuk edecek. Avrupa ve ligde şimdiye dek çıktığı 16 resmi maçı da kazanmayı başararak tarihi bir başarıya imza atan sarı lacivertliler, Hatayspor'u da mağlup etmesi durumda lig tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Hatayspor maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:30
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        Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 9. hafta maçlarıyla yeniden başlıyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği haftada lider Fenerbahçe, sahasında kendisi gibi ligin namağlup ekiplerinden Hatayspor'u konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Hatayspor maçına dair detaylar...

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        FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Hatayspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Kuzey-Spor Toto Tribünü: 500,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 900,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.000,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.100,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.200,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.300,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1.800,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.050,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.400,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 2.800,00 TL

        Maraton Alt E Blok: 3.150,00 TL

        Fenerium Alt Avis E Blok: 9.000,00 TL

        Misafir Tribünü: 650,00 TL

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        FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Fenerbahçe        : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; İrfan Can Kahveci, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Edin Dzeko

        Hatayspor: Erce, Kamil, Kılama, Burak, Ghoulam, Matondo, Bashiru, Aburjania, Rivas, Lamkel, Dadaşov

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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