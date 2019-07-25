Hertha Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları Fenerbahçe'nin hazırlık performansını yakından takip etmek isteyen futbol severler tarafından soruluyor. Avusturya'da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Herta Berlin ile karşılaşacak. Fenerbahçe kampını Hertha Berlin Fenerbahçe maçının detayları haberimizde.

FENERBAHÇE HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe yani yarın saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma PROfertil ARENA'da oynanacak.

HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı, Spor Smart kanalında naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAKİ İLK HAZIRLIK MAÇINDA YENİŞEMEDİ

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Alman ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin üç şutu direkten dönerken sarı-lacivertlilerin tek golünü Vedat Muric kaydetti. Sarı-lacivertliler, ilk iki maçta Boluspor ve Bursaspor’u mağlup etmişti.