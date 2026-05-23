Fenerbahçe, Hull City'i tebrik etti
Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City'yi ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı yayımladı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 20:37
İngiltere Championship play-off finalinde 90+5'te Oliver McBurnie'nin attığı golle Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Premier Lig biletini aldı.
Fenerbahçe Kulübü, Hull City'yi ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik paylaşımında bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig’de başarılar dileriz." denildi.
