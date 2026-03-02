Fenerbahçe için flaş yorum: Takım güçleneceğine zayıfladı

DOMENICO TEDESCO'YA TEPKİ!

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Mecbur musun yürüyen Kante'ye görev verip 90 dakika sahada tutmaya. Önemli olan bu maçı hasarsız geçmek mi yoksa Kante'yi kazanmak mı? Zaten genç santrfor Cherif arkadaşlarını yeterince tanımıyor, zamana ihtiyacı var. Bir de bunlara Asensio'nun ikinci yarıdaki ikinci Antalya golüne kadar hiçbir şey yapmaması eklenince olanlar oldu. Bu bölüme kadar bir başka yanlış da üçlü defans yüzünden Guendouzi'den de orta sahada katkı alamamaktı.

"Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladım. 'Tedesco'nun Mert Müldür'e takıntısı var' diye. Dün gece Semedo sakatlanınca oyuna giren Mert'i ikinci devre çıkararak milli takım futbolcusunun onuruyla oynadı. Fenerbahçe'nin karşısına uzatma bölümünde bu defa şanssızlık çıktı. Asensio'nun çok müsait kafa vuruşu çerçeveyi bulamazken son saniyede karambolde Nene'nin vuruşu direkte patladı. Tedesco'ya son cümlem de şu: "Günümüz futbolunda yürüyen bir futbolcu 90 dakika sahada kalıyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum." (Sabah)