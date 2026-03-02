Fenerbahçe için flaş yorum: Takım güçleneceğine zayıfladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi.
"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ KAYIP"
İBRAHİM YILDIZ: Kasımpaşa’dan sonra Antalyaspor’a da 2 puan kaptırıldı. Şampiyonluk yolunda çok önemli kayıp. Galatasaray ile puan farkı 4’e çıktı. Kaleci Ederson’a gelince. 12 milyon Euro’luk bir oyuncu. Yediği iki gol hatalar zinciri. İlk gol kapattığı köşeden geldi. İkincisini neredeyse elleriyle ağlara bıraktı. O zaman sormamız gerekir, İngiltere’de harika bir oyun çıkaran Tarık’ın günahı ne? Sahanın en iyisi Guendouzi ile Asensio’ydu. Guendouzi ikinci yarı orta sahaya gelince takımın hücum gücü yükseldi. Maçı çevirmek için 87. Dakikayı beklemek ilginç notlardan birisiydi. Sanki öndeymiş gibi değişiklik yapılıyor. Bu hamle 70’ler de yapılmalıydı. Ara transfer dönemi alınan Kante hamlesi abartıldı. Sonuç ortada. Sürekli dile getirildi. Takım güçleneceğine zayıfladı. Nedeni, santrafor yok. Olanlar satıldı. 14 korner atışı yapıldı sonuç sıfır. Kenar ortalarına kim kafa vuracak sorusu Antalya’da bir kez daha gündeme geldi. Takım göz göre göre şampiyonluktan uzaklaşıyor. Yönetim Tedesco’ya tanınan özgürlüğü gözden geçirsin. Tedesco hasta olduğu için maçta yoktu. Yerine yardımcı antrenör görev yaptı. Murat hoca yıllardır bu takımda görev yapıyor. O da sorumluluk almaktan çekiniyor. Yoksa, yapılan değişiklikler için tepki verebilirdi. Örnek Kerem’in kenara alınması. (Habertürk)
"SARAN YÖNETİMİNİN SESSİZLİĞİ VAR"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Kazanılması gereken maçların son cümlelerinde hep "son saniyeler" yazıyor. Son saniyede Kasımpaşa'ya puanı kaptır, son saniyede topu iki metreden direğe nişanla. Bu anların tercümesi "yetersizlikten" öte başka bir kelime olmalı aslında. Sadettin Saran yönetiminin, hakem kararları hakkında sessizliği var. Hataları bizler yazıyoruz zaten ama takımın hakkını koruması gereken onlar." (Sabah)
DOMENICO TEDESCO'YA TEPKİ!
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Mecbur musun yürüyen Kante'ye görev verip 90 dakika sahada tutmaya. Önemli olan bu maçı hasarsız geçmek mi yoksa Kante'yi kazanmak mı? Zaten genç santrfor Cherif arkadaşlarını yeterince tanımıyor, zamana ihtiyacı var. Bir de bunlara Asensio'nun ikinci yarıdaki ikinci Antalya golüne kadar hiçbir şey yapmaması eklenince olanlar oldu. Bu bölüme kadar bir başka yanlış da üçlü defans yüzünden Guendouzi'den de orta sahada katkı alamamaktı.
"Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladım. 'Tedesco'nun Mert Müldür'e takıntısı var' diye. Dün gece Semedo sakatlanınca oyuna giren Mert'i ikinci devre çıkararak milli takım futbolcusunun onuruyla oynadı. Fenerbahçe'nin karşısına uzatma bölümünde bu defa şanssızlık çıktı. Asensio'nun çok müsait kafa vuruşu çerçeveyi bulamazken son saniyede karambolde Nene'nin vuruşu direkte patladı. Tedesco'ya son cümlem de şu: "Günümüz futbolunda yürüyen bir futbolcu 90 dakika sahada kalıyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum." (Sabah)