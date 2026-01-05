Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe ile Samsunspor 75. randevuda - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ile Samsunspor 75. randevuda

        Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak Fenerbahçe ile Samsunspor tarihlerinde 75. kez kozlarını paylaşacak.

        Giriş: 05.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:48
        Fenerbahçe ile Samsunspor 75. randevuda
        Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.

        Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.

        SÜPER KUPA'DA İLK RANDEVU

        Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.

        SON 4 MAÇLARI BERABERLİKLE SONUÇLANDI

        Fenerbahçe ile Samsunspor, rekabetteki son 4 müsabakada yenişemedi.

        Tamamı Süper Lig'de oynana söz konusu karşılaşmalarda 2 kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2 beraberlikler yaşandı.

        FARKLI GALİBİYETLER

        Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek rekabet tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

        Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

