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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe Jhon Duran için devrede! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!

        Fenerbahçe, yeni sezon için forvet arayışlarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız isim Jhon Duran için harekete geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:41
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        Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

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        Geçtiğimiz sezon 77 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Jhon Duran, beklentileri karşılayamadı.

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        Avrupa'ya geri dönmek isteyen Kolombiyalı forvet için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.

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        İtalyan basınında yer alan iddialara göre; Fenerbahçe ve Napoli, yıldız golcü için transfer yarışına girdi.

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        İki takımın da ilgisinin yüksek olduğu henüz fakat resmi bir girişimin olmadığı aktarıldı.

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        Fenerbahçe, yıldız ismin maliyetini yüksek bulurken, temaslarını sürdürüyor.

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        SEZON KARNESİ

        Geride bıraktığımız sezonda Al Nassr, 47 maçta forma giyen Kolombiya yıldız 24 kez ağları havalandırdı.

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