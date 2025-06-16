Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
Fenerbahçe, yeni sezon için forvet arayışlarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız isim Jhon Duran için harekete geçti. İşte detaylar...
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Geçtiğimiz sezon 77 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Jhon Duran, beklentileri karşılayamadı.
Avrupa'ya geri dönmek isteyen Kolombiyalı forvet için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre; Fenerbahçe ve Napoli, yıldız golcü için transfer yarışına girdi.
İki takımın da ilgisinin yüksek olduğu henüz fakat resmi bir girişimin olmadığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yıldız ismin maliyetini yüksek bulurken, temaslarını sürdürüyor.