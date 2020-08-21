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Fenerbahçe, Jose Sosa transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı transfer ettiğini resmen açıkladı! Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı renklerine bağladığını resmen açıkladı! Önceki gün İstanbul'a gelen ve bugün antrenmanlara çıkan Arjantinli yıldız artık resmen sarı-lacivertli kulüpte! Fenerbahçe, Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2017-18 sezonundan bu yana Trabzonspor'da forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli geçen sezon 42 maçta 11 gol 11 asistlik performans sergilemişti.

9. TRANSFER OLDU!

Jose Sosa, Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı 9. isim oldu. Sarı-lacivertliler Gölcükspor'dan İsmail Yüksek, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u renklerine bağladıktan sonra sezonun sona ermesiyle birlikte üst üste yıldız transferlerini duyurmuştu. Bonservisi elinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak ve Gökhan Gönül'ü transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra Genoa'dan Sinan Gümüş ve Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da renklerine bağlamıştı.

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