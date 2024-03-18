Fenerbahçe kafilesi stadyumdan gece yarısı ayrıldı!
Fenerbahçeli futbolcular, maç sonu yaşanan olaylar sonrası havalimanına giden yolda emniyet alına kadar stadyumda bekletildi. Sarı lacivertli oyuncular, 01.20'de stadyumdan ayrıldı
Giriş: 18.03.2024 - 01:27 Güncelleme: 18.03.2024 - 01:27
Olaylı Trabzonspor -Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular, Trabzon'da statta bekletildi.
Trabzon emniyeti, havalimanına kadar giden bütün yolları kontrol altına alınana kadar Fenerbahçeli futbolcuları bekletti.
Maçın bitiminden sonra 2 saatten uzun süre stadyumda bekleyen Fenerbahçeli futbolcular, 01.20 civarında stadyumdan ayrıldı.
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