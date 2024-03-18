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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe kafilesi stadyumdan gece yarısı ayrıldı! - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe kafilesi stadyumdan gece yarısı ayrıldı!

        Fenerbahçeli futbolcular, maç sonu yaşanan olaylar sonrası havalimanına giden yolda emniyet alına kadar stadyumda bekletildi. Sarı lacivertli oyuncular, 01.20'de stadyumdan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 01:27 Güncelleme: 18.03.2024 - 01:27
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        Fenerbahçe stadyumdan gece yarısı ayrıldı!
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        Olaylı Trabzonspor -Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular, Trabzon'da statta bekletildi.

        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi Haberi Görüntüle

        Trabzon emniyeti, havalimanına kadar giden bütün yolları kontrol altına alınana kadar Fenerbahçeli futbolcuları bekletti.

        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı! Haberi Görüntüle

        Maçın bitiminden sonra 2 saatten uzun süre stadyumda bekleyen Fenerbahçeli futbolcular, 01.20 civarında stadyumdan ayrıldı.

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