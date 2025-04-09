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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe kaptanı Alperi Onar: Hedef üst üste 3. kupa - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe kaptanı Alperi Onar: Hedef üst üste 3. kupa

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Alperi Onar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı final turu öncesi açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:20
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        "Hedef üst üste 3. kupa"
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        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Alperi Onar, son iki sezondur şampiyonluğa ulaştıkları FIBA Avrupa Ligi'nde hedeflerinin üçüncü kupa olduğunu belirtti.

        Alperi Onar yaptığı açıklamada, FIBA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda son 4 takım arasına kaldıklarını söyledi.

        Bu sene grup aşamasını başarılı şekilde tamamladıklarını belirten Alperi, gruplarında oynadıkları 12 maçın tamamını kazandıklarını ifade etti.

        Üst üste beşinci, toplam 11'inci kez Dörtlü Final'e kaldıklarını anımsatan Alperi, "Bunun Fenerbahçe'nin kadın basketboluna verdiği değeri ve sahip olduğu basketbol kültürünü çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün buralarda olduysak önceki basketbolcularımızın sayesinde. Biz de o bayrağı devraldık. Üst üste iki kez Avrupa Ligi'ni kazandık ve buraya da üçüncüsünü kazanmaya geldik. Umuyorum ki bizim için çok güzel bir Dörtlü Final geçecek." diye konuştu.

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        "HERKESİN ODAĞINDA KAZANMAK VAR"

        Alperi Onar, son 6'ya giren tüm takımların iyi olduğunu ve ekiplerin buraya kazanmak için geldiğini aktardı.

        Fenerbahçe'ye gelirken tüm oyuncuların kazanma baskısının bilincinde olarak geldiğini vurgulayan Alperi Onar, şöyle devam etti:

        "11 kez Dörtlü Final'e kalmak kolay değil. Fenerbahçe forması giymek başlı başına bir baskı oluşturuyor. Çünkü Fenerbahçe her kupaya adaydır. Bu sezon da bunun bilincinde olarak oynadık. Burada da baskı var mı evet var ama Fenerbahçe forması giymek zaten biraz o baskıyı kaldırabilmeyi gerektiriyor. Umuyorum biz hem bu baskıyı hem de bu kupayı kaldıracağız. Takımdaki ortam her zaman çok güzel. Kulübümüz, hep iyi oyuncuların yanına çok karakterli oyuncuları da eklemeye çalışıyor. Herkesin odağında kazanmak var. Aynı hedef uğruna çalışınca her şey çok pozitif ilerliyor. Şu an herkes çok heyecanlı. İlk buluştuğumuz andan beri hep bu anları hayal ediyorduk. Takımda pozitif bir hava var. Umuyorum ki Dörtlü Final'in sonuna kadar da böyle devam eder."

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        "İNŞALLAH BİR KUPAYI DAHA KUTLARIZ"

        Fenerbahçe taraftarına gittikleri deplasmanlarda verdikleri destek için teşekkür eden Alperi, şunları kaydetti:

        "Taraftarlarımız sahada inşallah kazanma alışkanlığını devam ettiren bir takım görecek. Taraftarımız tüm sene hem Avrupa Ligi hem de Türkiye'de bizi yalnız bırakmadı. Bunu her yerde söylüyorum, deplasmanda bir kişi de olsa mutlaka Fenerbahçe formalı birini görüyorum. Bu bizi gerçekten çok pozitif etkiliyor. Taraftarımız eminim ki burada da olacak. Evlerinde olanların da kalpleri bizimle atacak. Onlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah taraftarlarımızla hep beraber bir kupayı daha kutlarız."

        F.BAHÇE'NİN İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

        İspanya'nın Zaragoza kentinde 13 Nisan'a kadar sürecek 6'lı final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag (Çekya)-Beretta Famila Schio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

        Organizasyonda üst üste 5'inci, toplam 11. kez son 4 takım arasında yer alan Fenerbahçe Opet, ilk şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda elde etti.

        Geçen yıl da şampiyon olan Fenerbahçe Opet, son 2 sezonda kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı

        Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

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