Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR
STAT: Ülker
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
HAKEM: Emre Kargın
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk Ali, Sadık Arda, Ömer
TEKNİK DİREKTÖR: Erdoğan Yılmaz
KAZANAN TURLAYACAK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.
Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
YORUMLAR