Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR

STAT: Ülker

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

HAKEM: Emre Kargın

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk Ali, Sadık Arda, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Erdoğan Yılmaz

KAZANAN TURLAYACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.