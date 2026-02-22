Canlı
        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvedeki rakibi Galatasaray ile puanları eşitleyecek.

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

        Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

        6 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

