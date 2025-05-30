Fenerbahçe Konyaspor karşısında!

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe - Konyaspor rekabetinde en farklı skoru 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla sarı-lacivertli takım elde etti. Kanarya, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.