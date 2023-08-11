Fenerbahçe - Maribor maçının yazar yorumları

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ERCAN GÜVEN: İsmail Kartal ya transfer istiyordu ya da ekibinden Maribor’u izleyen kimse olmamıştı. Çok iyi savunma yapıp orta sahayı sert ve kalabalık tutan rakibe önde basmak için takım yapmıştı Hoca. Ama Dzeko, Tadic, King hatta İrfan Can dönen topları toplayacak oyuncular değildi. İkinci yarı İsmail Kartal sol kanadın aksayanı King’i çıkardı ve Tadic’i daha verimli olduğu sola kaydırıp on numara pozisyonuna Szymanski’i yerleştirdi.

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Kartal’ın düzelttiği düşük performanslı futbolcu değil kendi kurgusundaki hata idi aslında. Orta saha olmanın kitabını yazmış Szymanski’nin İrfan Can’a 'al da at' diye yaptığı asist ve onu kırmayarak skoru 2-0 yapan İrfan. Avrupa macerası olanca hızıyla süren ve Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kalan bu süreçte, Fenerbahçe transfer işlerini bir an önce tamamlayıp deneme/yanılma dönemini geride bırakmalıdır.