Fenerbahçe - Maribor maçının yazar yorumları
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-1 mağlup etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk yarıyı sessiz kapatırken ikinci yarıda oyuna giren Sebastian Szymanski önce Becao'ya sonra da İrfan Can Kahveci'ye yaptığı asistlerle sarı-laciverlilere tur kapısını araladı. 3. golü penaltıdan Tadic kaydetti
UĞUR MELEKE: Fenerbahçe, Kadıköy’de ilk yarıda biraz tutukluk yaşadı ama 46’da Szymanski/King değişikliğiyle canlandı. Maça on numara rolünde başlayan Tadic sola geçtikten sonra Ferdi ile yine güzel bir bağlantı yakaladı. Szymanski de 46’da orta sahayı üçledikten sonra Fenerbahçe daha dengeli hücum etmeye başladı.
Maçın ilk yarısında sadece sağdan üretebiliyordu sarı lacivertliler. İkinci yarının santrasıyla birlikte soldan da üretebilmeye başladı. Bu rüzgara Kent’in hızı da eklenince ikinci devrede tur için yeterli skoru aldı Fenerbahçe. Tabelayı yaratan Szymanski, Becao, İrfan, Kent ve Tadic’in yanına maçın yıldızı olarak İsmail’i yazabiliriz rahatlıkla.
GÜRCAN BİLGİÇ: Maçın başlarında rakip orta sahayı çok rahat geçerken, bu sene ilk kez yaşanan bir zayıflık gibi göründü. Yeni takımın, kendi temposunu yeni görevler ile bulması, 20 dakika sürdü. Sonrasında Maribor'u seyirci durumuna düşürüp, 'neler yapabiliriz?' demeye başladılar.
Hamle ikinci yarıda Szymanski ile geldi. İsmail Yüksek'in her yamayı dikmesi ile birlikte nefes aldırmadılar. Tadic sol çizgiye gelince, hücumdaki topallık bitti. Lig öncesinde cebinde turun anahtarı, yaşayabileceği sorunlara karşı da çözüm formülüyle gecenin kazananı oldu Fenerbahçe ve İsmail Kartal.
ENGİN VEREL: Dzeko'nun 37 yaşına karşın zaman zaman orta sahaya gelip rakibe press yapması ve arkadaşlarını motive etmesi Fenerbahçe adına özlenen bir tabloydu. İsmail Hoca, Tadic'e de oynadığı bölgede esneklik vermiş olacak ki onu da bazen ortada, bazen sağda, bazen solda gördük.
İkinci yarıda İsmail Hoca'nın Szymanski'yi King'in yerine sahaya sürmesi, Fenerbahçe'nin hücum bölgesindeki etkisini de katladı. Bazen bir şey değişince, her şey değişir. Szymanski'nin öyle bir etkisi oldu.
ERCAN GÜVEN: İsmail Kartal ya transfer istiyordu ya da ekibinden Maribor’u izleyen kimse olmamıştı. Çok iyi savunma yapıp orta sahayı sert ve kalabalık tutan rakibe önde basmak için takım yapmıştı Hoca. Ama Dzeko, Tadic, King hatta İrfan Can dönen topları toplayacak oyuncular değildi. İkinci yarı İsmail Kartal sol kanadın aksayanı King’i çıkardı ve Tadic’i daha verimli olduğu sola kaydırıp on numara pozisyonuna Szymanski’i yerleştirdi.
Kartal’ın düzelttiği düşük performanslı futbolcu değil kendi kurgusundaki hata idi aslında. Orta saha olmanın kitabını yazmış Szymanski’nin İrfan Can’a 'al da at' diye yaptığı asist ve onu kırmayarak skoru 2-0 yapan İrfan. Avrupa macerası olanca hızıyla süren ve Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kalan bu süreçte, Fenerbahçe transfer işlerini bir an önce tamamlayıp deneme/yanılma dönemini geride bırakmalıdır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Szymanski'nin oyuna girmesi ve Tadic'in gerçek yeri olan sol öne geçmesi atakları daha etkili hale getirdi ve ardından 2 gol geldi. İsmail Kartal'a birkaç önerim var; Jesus'un yaptığı hatalara düşmeyip ivedilikle kadro istikranı sağlamalı. Tadic'i aynı Ajax'ta olduğu gibi sol ön dışında başka yerde görevlendirmemeli. Yine Jesus'un yaptığı gibi takımın pres dinamosu İsmail'i harcamamalı.
AHMET ÇAKAR: İlk yarı ne yaptığını bilen, ayağa top yapabilen, Fenerbahçe'yi zaman zaman zorlayan bir Maribor vardı. Fenerbahçe belki lig maçını da düşünerek tempoyu düşük tuttu, böyle olunca da ilk yarı golsüz ve heyecansız geçti. Zimbru maçında Dzeko ve Tadic'i çok etkili bulmuştuk. Fakat dün gece için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Sanki Dzeko, yorgun ve ağırlaşmış gibi göründü.