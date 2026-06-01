        Haberler Spor Voleybol ​​​​​​​Fenerbahçe Medicana'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

        ​​​​​​​Fenerbahçe Medicana'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:19 Güncelleme:
        ​​​​​​​Fenerbahçe Medicana'da yaprak dökümü!

        Sultanlar Ligi'nda 2025-2026 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı.

        Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "​​​​​​​Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

        Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.

