Fenerbahçe Medicana, Yaasmeen Bedart-Ghani ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda 6 oyuncunun ardından bir ayrılık daha açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızın ABD'li pasör çaprazı oyuncusu Yaasmeen Bedart-Ghani ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, sarı-lacivertli formayı geride kalan sezonda giyen Aslı Kalaç, Bojana Milenkovic, Fatma Beyaz, Dicle Nur Babat, Agnieszka Korneluk ve Sude Hacımustafaoğlu'na da veda etti.