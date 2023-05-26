Haberde, "Origi bu sezon Milan'da beklentinin çok altında kaldı ve Belçikalı futbolcunun İtalya macerası bir yıl sürebilir. Yaz aylarında Liverpool'dan ücretsiz olarak transfer edildi ama ilk 11'e girmekte zorlandı. Şimdi ayrılması gündemde ve Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor." ifadelerine yer verildi.