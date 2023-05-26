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Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Divock Origi ismi gündeme geldi. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

    Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun transferleri için çalışmalara başladı.
  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

    Forvet hattına takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi.
  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

    Çizme basınından "calciomercato"nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Divock Origi için harekete geçti. 
  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

    Haberde, "Origi bu sezon Milan'da beklentinin çok altında kaldı ve Belçikalı futbolcunun İtalya macerası bir yıl sürebilir. Yaz aylarında Liverpool'dan ücretsiz olarak transfer edildi ama ilk 11'e girmekte zorlandı. Şimdi ayrılması gündemde ve Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor." ifadelerine yer verildi.
  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

    Milan'ın geçirdiği kötü sezonun ardından takımdan ayrılması planlanan Origi için İtalyan devinin 7-8 milyon euro arasında bir gelir beklediği aktarıldı.
  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

    Bu sezon Milan formasıyla 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.
  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

    Origi ayrıca Liverpool ve Wolfsburg gibi takımların da formasını giydi.
  • Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip!

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