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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla... Siz bizi iyi tanırsınız!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine 15 yıl önce kabus yaşatmıştı. Sarı-lacivertliler, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Sevilla'nın o dönemki kadrosunda yer alan Jesus Navas, yeniden Fenerbahçe'ye rakip olacak. Son dünya şampiyonu Arjantin'den 3 ismi kadrosunda bulunduran İspanyol ekibinde üç de eski Galatasaraylı futbolcu forma giyiyor.

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  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük ikinci organizasyonu olarak kabul edilen Avrupa Ligi'ni 6 kezle en çok kazanan takım olan Sevilla, tam 15 yıl önce de sarı-lacivertlilere rakip olmuştu. 
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla'yı 3-2 biten iki maçın ardından Volkan Demirel'in devleştiği penaltı atışları sonucu eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmişti. 

     
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    O dönem Kanoute, Dani Alves, Keita, Adriano gibi yıldız isimlere sahip olan ve tarihinin en parlak dönemini yaşayan Sevilla'yı saf dışı bırakan Kanarya, Avrupa'nın en çok konuşulan takımı olmuştu.
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    O KADRODAN JESUS NAVAS KALDI...

    Fenerbahçe'ye karşı hezimet yaşayan Sevilla kadrosundan bugüne kalan tek oyuncu ise Jesus Navas... 37 yaşındaki İspanyol yıldız, takımının kaptanlığını yapıyor. 
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    ÜÇ ESKİ G.SARAYLI VAR

    Sevilla'nın bu sezonki kadrosunda üç eski Galatasaraylı'nın olması da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan Fernando, Telles ve Marcao, İspanyol ekibinde forma giyiyor. 
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    DÜNYA ŞAMPİYONU ARJANTİN'DEN ÜÇ İSİM KADROSUNDA

    Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Sevilla'nın kadrosunda ayrıca, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'den üç futbolcu da yer alıyor. Tangoculara kupayı getiren penaltı golünü kaydeden Montiel'in yanı sıra Acuna ve Papu Gomez, İspanyol ekibinin en önemli silahları olarak göze çarpıyor. Öte yandan Rakitic ve Lamela gibi dünya yıldızlarını da kadrosunda bulunduran Sevilla'da, Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas'ın kalecisi Bono ile forveti En-Nesyri de forma giyiyor.
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    AVRUPA LİGİ'NİN KRALI!

    Sevilla, Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla da dikkat çekiyor. Kupa 2'yi tam 6 kez müzesine götüren İspanyol devi, bu alanda zirvede yer alıyor. Sevilla, 3'er kupalı en yakın takipçileri Liverpool, Juventus, Inter ve Atletico Madrid'i de 2'ye katlamış durumda...
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    JESUS 5'TE 5 YAPTI!

    Fenerbahçe, Sevilla eşleşmesinde tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'un karnesine çok güveniyor... Portekizli teknik adam, daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği tüm rakiplerini elemeyi başardı. Jorge Jesus, Kupa 2'de çıktığı 5 son 16 turu eleşmesinde Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Viktoria Plzen'i saf dışı bıraktı. 
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri

    İşte Sevilla'nın bu sezonki istatistikleri...

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