DÜNYA ŞAMPİYONU ARJANTİN'DEN ÜÇ İSİM KADROSUNDA

Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Sevilla'nın kadrosunda ayrıca, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'den üç futbolcu da yer alıyor. Tangoculara kupayı getiren penaltı golünü kaydeden Montiel'in yanı sıra Acuna ve Papu Gomez, İspanyol ekibinin en önemli silahları olarak göze çarpıyor. Öte yandan Rakitic ve Lamela gibi dünya yıldızlarını da kadrosunda bulunduran Sevilla'da, Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas'ın kalecisi Bono ile forveti En-Nesyri de forma giyiyor.