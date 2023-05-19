Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yaptığı Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Fildişili yıldız Wilfried Zaha'nın menajeri Kadıköy'de Trabzonspor mücadelesini seyretmişti. İngiliz ekibinden yıldız oyuncuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Fenerbahçe'nin, menajerini İstanbul'a getirdiği Wilfried Zaha için İngiltere'den yeni bir açıklama geldi.
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, kulübün Zaha ile yeni sözleşme için görüştüğünü söyledi.
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Hodgson, "Kulüp Zaha ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptı ve bu görüşmeler devam edecek. Sonucun ne olacağı ya da ne kadar ilerleyeceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bir Palace taraftarı olarak tek umudum, onu gelecek sezon Crystal Palace için oynarken görebilmek" dedi.
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    İngiliz teknik adam sözlerine, "Burası iyi bir kulüp, iyi bir takım. Takım giderek güçleniyor. Takımın potansiyeli büyük ve gelecek sezon, bu yıl yapabildiğimizden daha iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm bunlar kalmayı istemek için çok iyi nedenler, ayrıca bu kadar efsane ya da ikonik bir oyuncuysanız, bu belki de kalmak için daha da teşvik edildi. Kalması için pek çok neden var." diye devam etti.
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Deneyimli hoca Zaha için son olarak, "Zaha şimdiden büyük bir miras bıraktı. Ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğu konusunda endişelenmesine gerek olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Fildişili oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi ve Trabzonspor maçını da tribünden takip etti.
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Profesyonel futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a transfer oldu.
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    United'da kalıcı olamayan kanat oyuncusu sırasıyla Crystal Palace, Cardiff City ve tekrardan Crystal Palace'a kiralandı.

     
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    İki yılını kiralık transferler ile geçiren Zaha, 2015'te ise bonservisi ile Crystal Palace'a transfer oldu. 
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Sekiz yıldız Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.

     
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

    Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı. 
  • Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.