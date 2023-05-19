İngiliz teknik adam sözlerine, "Burası iyi bir kulüp, iyi bir takım. Takım giderek güçleniyor. Takımın potansiyeli büyük ve gelecek sezon, bu yıl yapabildiğimizden daha iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm bunlar kalmayı istemek için çok iyi nedenler, ayrıca bu kadar efsane ya da ikonik bir oyuncuysanız, bu belki de kalmak için daha da teşvik edildi. Kalması için pek çok neden var." diye devam etti.