Fenerbahçe'nin ilk Kolombiyalı oyuncusu Duran!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen forvet oyuncusu Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcusu oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde geride kalan sezonda beklentiyi karşılayamayan sarı-lacivertlilerle yeni sezon öncesi transferde birçok önemli oyuncunun ismi anılmıştı. Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, birçok oyuncu arasından ilk tercihini Kolombiyalı yıldızdan yana kullandı.

Bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, aynı zamanda kadrosunu tarihinde ilk defa bir Kolombiyalı isimle güçlendirdi.

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Duran, aynı zamanda, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 198. transfer olarak kayıtlara geçti.

ALİ KOÇ'UN 106. TRANSFERİ Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle başkan Ali Koç yönetimindeki 106. transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak transferde "dalya" diyen Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe, bu sezon ilk olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile Ali Koç dönemindeki 106. transferine imza attı. Ali Koç dönemindeki transferler şöyle: Sezon Oyuncu Ülke 2018-2019 Victor Moses Nijerya " Yassine Benzia Cezayir " Jailson Brezilya " Miha Zajc Slovenya " Michael Frey İsviçre " Andre Ayew Gana " İslam Slimani Cezayir " Diego Reyes Meksika " Tolgay Arslan - " Harun Tekin - " Berke Özer - " Barış Alıcı - " Ferdi Kadıoğlu - " Sadık Çiftpınar - " Tolga Ciğerci - " Serdar Aziz - 2019-2020 Luiz Gustavo Brezilya " Vedat Muriç Kosova " Zanka Danimarka " Adil Rami Fransa " Allahyar Sayyadmanesh İran " Max Kruse Almanya " Simon Falette Gine " Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları " Deniz Türüç - " Altay Bayındır - " Yasir Subaşı - " Mevlüt Erdinç - " Murat Sağlam - " Emre Belözoğlu - 2020-2021 Marcel Tisserand Demokratik Kongo " Dimitrios Pelkas Yunanistan " Mauricio Lemos Uruguay " Attila Szalai Macaristan " Kemal Ademi İsviçre " Bright Osayi-Samuel Nijerya " Diego Perotti Arjantin " Mame Thiam Senegal " Filip Novak Çekya " Enner Valencia Ekvador " Papiss Cisse Senegal " Jose Sosa Arjantin " Ally Samatta Tanzanya " İrfan Can Kahveci - " Mesut Özil - " Nazım Sangare - " İsmail Yüksek - " Sinan Gümüş - " Mert Hakan Yandaş - " Caner Erkin - " Gökhan Gönül - " Barış Sungur - 2021-2022 Mergim Berisha Almanya " Min-jae Kim Güney Kore " Miguel Crespo Portekiz " Max Meyer Almanya " Diego Rossi Uruguay " Steven Caulker Sierra Leone " Burak Kapacak - " Serdar Dursun - " Çağtay Kurukalıp - 2022-2023 Jayden Oosterwolde Hollanda " Ezgjan Alioski Makedonya " Luan Peres Brezilya " Joao Pedro İtalya " Bruma Portekiz " Michy Batshuayi Belçika " Lincoln Brezilya " Willian Arao Brezilya " Gustavo Henrique Brezilya " Lamine Diack Senegal " Joshua King Norveç " Samet Akaydın - " Emre Mor - " İrfan Can Eğribayat - " Tiago Çukur - " Emre Demir - 2023-2024 Ryan Kent İngiltere " Edin Dzeko Bosna Hersek " Alexander Djiku Gana " Umut Nayir - " Sebastian Szymanski Polonya " Dusan Tadic Sırbistan " Rodrigo Becao Brezilya " Bartuğ Elmaz - " Mert Müldür - " Fred Brezilya " Cengiz Ünder - " Omar Fayed Mısır " Dominik Livakovic Hırvatistan " Leonardo Bonucci İtalya " Rade Krunic Bosna Hersek " Çağlar Söyüncü - 2024-2025 Levent Mercan - " Oğuz Aydın - " Cenk Tosun - " Allan Saint-Maximin Fransa " Youssef En-Nesyri Fas " Yiğit Fidan - " Sofyan Amrabat Fas " Filip Kostic Sırbistan " Anderson Talisca Brezilya " Diego Carlos " " Milan Skriniar Slovakya " Ognjen Mimovic Sırbistan 2025-2026 Jhon Duran Kolombiya