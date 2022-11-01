Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

MERGIM BERISHA

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mergim Berisha bir türlü istenilen performansı göstermedi ve bu sezon kiralık olarak takımdan ayrıldı. Almanya'nın Ausburg takımına kiralanan Berisha, bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Berisha, Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği oyuncular arasında en formda isim. Berisha'nın Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.