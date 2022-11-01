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Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları bu sezon ne yaptı?

Fenerbahçe'ye sezon başında Jorge Jesus'un gelmesiyle takımda istenmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Bazı oyuncuların sözleşmeleri feshedilirken bazıları da kiralık olarak ayrıldı. Peki Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan oyuncular şu anda ne yapıyor? Takımlarına nasıl katkıda bulunuyorlar?

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  • Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

    Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la sezona çok iyi başladı. Ligde ve Avrupa'da zor yenilen bir takım haline dönüşen sarı-lacivertliler iki kulvarda da zirvede bulunuyor. Peki sezon başında takımdan kiralık olarak gönderilen oyuncular gittikleri takımlara nasıl katkı sağladılar? İşte Fenerbahçe'nin kiralık oyuncuları...
  • Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

    BURAK KAPACAK

    Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Karagümrük formasıyla 4 maça çıkan Burak tek golünü Fenerbahçe'ye karşı attı.

    9 Ekim'de çıktığı Fenerbahçe karşılaşmasından sonra sakatlana Burak o günden beri forma giyemiyor. Burak Kapacak'ın Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

    TIAGO ÇUKUR

    Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği genç oyuncu Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekiplerinden FCV Dender'e kiralandı. FCV Dender formasıyla 8 maça çıkan Tiago Çukur toplam 575 dakika oynadı ve takımına 2 gol katkısı verdi.

    Tiago Çukur'un 2026 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. 
  • Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

    ALLY MBWANA SAMATTA

    Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta istenileni bir türlü veremedi ve geldiği günden beri çeşitli takımlara kiralandı. Bu sezon başında da Belçika ekibi Genk'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralana Samatta yine istenilen seviyeye çıkamadı.

    Genk formasıyla 10 maça çıkan Samatta 1 gol atabildi. Samatta'nın Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

    DIMITRIOS PELKAS

    Fenerbahçe'de oynadığı ilk sezonda iyi bir performans sergileyen Pelkas'ın teknik direktör değişikliklerinden sonra performansı düştü ve takımda tutunamadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralandı.

    Hull City formasıyla 10 maça çıkan Pelkas 1 gol 1 asist yaptı. Pelkas'ın Fenerbahçe ile 2023' kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

    MERGIM BERISHA

    Fenerbahçe'nin Salzburg'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mergim Berisha bir türlü istenilen performansı göstermedi ve bu sezon kiralık olarak takımdan ayrıldı. Almanya'nın Ausburg takımına kiralanan Berisha, bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

    Berisha, Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği oyuncular arasında en formda isim. Berisha'nın Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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