Cocu'dan Konyaspor karşısında sürpriz 11!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezona 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlamış ve ardından Evkur Yeni Malatyaspor (0-1), Göztepe (0-1) ve Kayserispor (2-3) karşılaşmalarını kaybederek tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atmıştı. Sarı-lacivertliler Atiker Konyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor! Ligdeki kötü gidişata nokta koymak isteyen Cocu, Konyaspor karşısında ilk 11'de değişiklikler yapacak