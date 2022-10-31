VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda kıyasıya mücadele verdi. Karşılaşmadan galip çıkan ve kupayı kazanan ise Fenerbahçe Opet oldu. 17 yaşındaki Rus sporcu Arina Fedorovtseva ise mücadelenin en dikkat çeken ismiydi.