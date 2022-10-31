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Fenerbahçe'nin sarı meleği fırtına gibi esti! Arina Fedorovtseva sahadaki şovuyla izleyenleri büyüledi

2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank’ı 3-0 mağlup ederek 4’üncü kez kupayı müzesine götürdü. Maçın en gözde ismi ise 17 yaşındaki Rus sporcu Arina Fedorovtseva oldu.

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  • Fenerbahçe'nin sarı meleği fırtına gibi esti! Arina Fedorovtseva sahadaki şovuyla izleyenleri büyüledi

    VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda kıyasıya mücadele verdi. Karşılaşmadan galip çıkan ve kupayı kazanan ise Fenerbahçe Opet oldu. 17 yaşındaki Rus sporcu Arina Fedorovtseva ise mücadelenin en dikkat çeken ismiydi.
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği fırtına gibi esti! Arina Fedorovtseva sahadaki şovuyla izleyenleri büyüledi

    19 Ocak 2004 doğumlu olan Arina Fedorovtseva, 1.90 boyunda ve 69 kilo.
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği fırtına gibi esti! Arina Fedorovtseva sahadaki şovuyla izleyenleri büyüledi

    Smaçör pozisyonunda görev alan Arina Fedorovtseva, şampiyonluk maçının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği fırtına gibi esti! Arina Fedorovtseva sahadaki şovuyla izleyenleri büyüledi

    Arina Fedorovtseva, VakıfBank maçının MVP'si seçildi.
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği fırtına gibi esti! Arina Fedorovtseva sahadaki şovuyla izleyenleri büyüledi

    ARINA FEDOROVTSEVA BİREYSEL ÖDÜLLER

    2021 Rusya Ligi Final Six, En İyi Servis Atan Oyuncu

    2020 Rusya Gençler Kupası, En İyi Pasör Çaprazı 

    2020 Rusya Gençler Ligi, En İyi Smaçör

    2020 U20 Rusya Kupası En İyi Smaçör

    2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası, En Değerli Oyuncu (MVP) 

    2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası, En İyi Smaçör

    2019 CEV U16 Avrupa Şampiyonası, En İyi Smaçör

    2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda en iyi smaçör olarak rüya takıma seçildi.
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği fırtına gibi esti! Arina Fedorovtseva sahadaki şovuyla izleyenleri büyüledi

    ARINA FEDOROVTSEVA MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

    2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası, Şampiyonluğu

    2019 CEV U16 Avrupa Şampiyonası, Üçüncülüğü 

    2019 EEVZA (Doğu Avrupa Voleybol Bölgesel Birliği) U16 Şampiyonası, Şampiyonluğu

    2018 EEVZA (Doğu Avrupa Voleybol Bölgesel Birliği) U14 Şampiyonası, Şampiyonluğu

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