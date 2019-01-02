Fenerbahçe'nin transferlerinde son durum

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu için girişimlerde bulundu.
Fenerbahçe bu 3 oyuncunun da durumlarını sorarken, Başakşehir cephesinden yanıt geldi.
Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Turuncu-Lacivertliler, çok iyi teklifler olmaması halinde bu 3 isimden herhangi birini göndemeyi planlamıyor.
Bu yüzden Fenerbahçe'den yüksek rakamlar talep eden lider Başakşehir, kadrosunu korumayı planlıyor.
Fenerbahçe ise masaya sadece devre arası için değil sezon sonunu da hesaba katarak oturmak istiyor.
Sarı-Lacivert devre arasında olmasa bile sene sonunda bu transferleri gerçekleştirmek istiyor.
Bu nedenle de ara transferde olması bile sezon sonu iki tarafın tekrar görüşmesi gündemde.
PELKAS'TA SON DURUM
Fenerbahçe'nin daha önce de ilgilendiği ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'nun basketbol maçına gelerek transfer iddialarını yeniden alevlendiren Dimitrios Pelkas'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baksa da şampiyonluk mücadelesi verdiği takımı PAOK'u devre arasında bırakmak istemiyor.
Bonservis konusunda Fenerbahçe ve Yunan kulübü henüz net pazarlık aşamasına gelmese de Sarı-Lacivertliler'in bu transferi 5 milyon Euro gibi bonservis bedeliyle bitirebileceği konuşuluyor.
BALOTELLİ BOMBASI!
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısında forvet hattında yaşadığı kısırlığı dünyaca ünlü bir yıldızla çözüp aynı zamanda taraftarını da heyecanlandırmak istiyor.
Bu bağlamda Nice forması giyen ve bu sezon istikrar yakalayamayan Balotelli'yi gözüne kestiren Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızı çok düşük bir bonservis bedeliyle devre arasında kadrosuna katmak istiyor
Sarı-Lacivertliler İtalyan forveti kurtarıcı olarak değil uzun vadeli bir projenin parçası olarak görüldüğü konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyecek bir organizasyonun kurulacağını anlattı.
Birçok takımdan teklif alan Balotelli'nin ise düşünmek için zaman istediği öğrenildi.
Nice Teknik Direktörü Vieira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Balotelli'ye takımda kalıp kalmayacağı yönünde kesin bir karar vermesini istemişti.
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