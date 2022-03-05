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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jo Jin-ho kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Jo Jin-ho nereli?

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Güney Kore basını, sarı lacivertlilerin Jeonbuk Hyundai Motors U18 forma giyen 2003 doğumlu Jo Jin-ho'yu kadrosuna kattığını iddia etti. Peki, Fenerbahçeli taraftarların merakla araştırdığı Fenerbahçe'nin yeni transferi Jo Jin-ho kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jo Jin-ho kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Jo Jin-ho nereli?

2022-2023 sezonu öncesi transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe ile ilgili ilk bomba Güney Kore'de patladı. Sarı lacivertlilerin, Kim Min-Jae'den sonra Jo Jin-Ho isimli bir Güney Koreli futbolcuyu daha kadrosuna kattığı iddia edildi.

JO JIN-HO KİMDİR?

Güney Koreli futbolcu 10 Temmuz 2003'te dünyaya geldi. 18 yaşındaki futbolcu 1,72 cm boyunda.

Jo Jin-ho Orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapıyor.

18'lik yıldız Jeonbuk Hyundai Motors U18 takımında forma giyiyor.

Jo Jin-Ho'nun güncel piyasa deperi ise 25 bin Euro.

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