Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın geliyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre 23 yaşındaki kanat oyuncusunun bu akşam 18.20 Amsterdam uçağı ile İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve kupada 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.