İsmail Kartal yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin yeni transferleri adeta alev aldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ve Maribor'u eleyerek play-off'a kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Gaziantep FK'nın ardından Samsunspor'u devirerek 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ederken, yeni transferler Dzeko, Tadic ve Szymanski performansıyla dikkat çekti. 'Süper 3'lü Avrupa ve ligde toplam 17 gole direkt kaktı sağladı.

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Öte yandan Edin Dzeko'nun Roma'da iki yıl antrenörlüğünü yapan Nuno Campos, Bosnalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Habertürk Spor'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Yaş Dzeko'ya sadece deneyim ekliyor. Mükemmel bir profesyonel olduğu için takıma çok yardımcı olacak. Takımın teknik direktörü son yılların en iyi Dzeko'suna sahip olacak. Romelu Lukaku gibi harika bir forveti yedek kulübesinde oturttu, bu onun hala ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."