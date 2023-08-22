Fenerbahçe'nin "Süper 3'lü"sü: 17 gole direkt katkı
Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de de ikinci maçından galibiyetle ayrıldı ve 6 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Dzeko, Szymanski ve Tadic'in bu periyottaki performansı adeta 'alev' alırken; toplam 17 gole direkt katkı sağladılar
İsmail Kartal yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin yeni transferleri adeta alev aldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ve Maribor'u eleyerek play-off'a kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Gaziantep FK'nın ardından Samsunspor'u devirerek 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ederken, yeni transferler Dzeko, Tadic ve Szymanski performansıyla dikkat çekti. 'Süper 3'lü Avrupa ve ligde toplam 17 gole direkt kaktı sağladı.
DZEKO
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki santrforu, Inter ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kadıköy'ün yolunu tuttu. Gösterdiği performansla yaşı konusundaki eleştirilere adeta yanıt veren Boşnak yıldız, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 4 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. 319 dakika sahada kalan Dzeko, 6 gole direkt kaktı sağlarken, kaptanlık pazupendini de koluna taktı. Dzeko, Süper Lig'deki Samsunspor maçında Cengiz Ünder'in asistinde ağları havalandırırken, ikilinin Roma dönemi akıllara geldi.
Öte yandan Edin Dzeko'nun Roma'da iki yıl antrenörlüğünü yapan Nuno Campos, Bosnalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Habertürk Spor'a şu açıklamayı yapmıştı:
"Yaş Dzeko'ya sadece deneyim ekliyor. Mükemmel bir profesyonel olduğu için takıma çok yardımcı olacak. Takımın teknik direktörü son yılların en iyi Dzeko'suna sahip olacak. Romelu Lukaku gibi harika bir forveti yedek kulübesinde oturttu, bu onun hala ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."
Dzeko'nun bu sezon skor katkısı sağladığı maçlar:
KONFERANS LİGİ ELEMELERİ
İkinci tur ilk maçı | Fenerbahçe - Zimbru: 5-0
1 gol 2 asist (84 dakika)
SÜPER LİG
1. hafta | Fenerbahçe - Gaziantep FK: 2-1
2 gol (90 dakika)
2. hafta | Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2
1 gol (78 dakika)
TADIC
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın elinden kaptığı Dusan Tadic de Samandıra'ya çabuk uyum sağladı. Uzun yıllar kaptanlığını yaptığı Ajax'tan transfer edilen Sırp oyuncu özellikle saha içindeki istekli ve hırsı görüntüsüyle dikkat çekerken, oynadığı 6 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı. 4 karşılaşmada sol kanat, 2 maçta ise 10 numara pozisyonlarında görev yapan 34 yaşındaki yıldız isim, toplam 534 dakika sahada kaldı.
Tadic'in bu sezon skor katkısı sağladığı maçlar:
KONFERANS LİGİ ELEMELERİ
İkinci tur ilk maçı | Fenerbahçe - Zimbru: 5-0
1 asist (84 dakika)
İkinci tur rövanş maçı | Zimbru - Fenerbahçe: 0-4
1 gol (90 dakika)
Üçüncü tur ilk maçı | Fenerbahçe - Maribor: 3-1
1 gol (90 dakika)
Üçüncü tur rövanş maçı | Maribor - Fenerbahçe: 0-3
1 gol (90 dakika)
SÜPER LİG
1. hafta | Fenerbahçe - Gaziantep FK: 2-1
1 asist (90 dakika)
SZYMANSKİ
Sebastian Szymanski... Galatasaray'ın da kadrosunda katmak istediği Polonyalı oyuncu, 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. 24 yaşındaki orta saha sarı-lacivertli forma ile çıktığı 6 maçta 3 gol 3 asistlik performans göstererek, bu periyotta Fenerbahçe'nin en skorer ikinci oyuncusu oldu. 321 dakika sahada kalan Szymanski, her 53 dakikada bir gole katkı sağladı.
Szymanski'nin bu sezon skor katkısı sağladığı maçlar:
KONFERANS LİGİ ELEMELERİ
İkinci tur ilk maçı | Fenerbahçe - Zimbru: 5-0
1 gol (90 dakika)
Üçüncü tur ilk maçı | Fenerbahçe - Maribor: 3-1
2 asist (45 dakika)
Üçüncü tur rövanş maçı | Maribor - Fenerbahçe: 0-3
1 gol (90 dakika)
SÜPER LİG
1. hafta | Fenerbahçe - Gaziantep FK: 2-1
1 asist (68 dakika)
2. hafta | Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2
1 gol (5 dakika)