        Fenerbahçe Opet: 108 - Nesibe Aydın: 78 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet: 108 - Nesibe Aydın: 78 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında Nesibe Aydın'la karşılaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 108-78 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

        F.Bahçe normal sezonu namağlup bitirdi!

        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Nesibe Aydın’ı konuk ettiği maçı 108-78 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

        SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

        HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar, Rahmi Güner

        FENERBAHÇE OPET: Rupert 24, McBride 16, Olcay Çakır Turgut 5, McCowan 8, Allemand 2, Şerife Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Meesseman 14, Meltem Avcı, Tuana Ayşegül Vural 3

        NESİBE AYDIN: Davis 26, Green 10, Bone 11, Pelin Gülçelik 5, Yağmur Önal 11, Büşra Akgün 3, Turner 2, Melike Yalçınkaya 10, Derin Yaya

        1. PERİYOT: 29-23

        DEVRE: 53-46

        3. PERİYOT: 76-63

