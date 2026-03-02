Canlı
        Fenerbahçe Opet: 113 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 42 (Maçı izle) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 113 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 42

        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 113-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:31
        Fenerbahçe Opet'ten tarihi fark!

        Fenerbahçe Opet, HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 113-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmanın ikinci maçı, yarın saat 13.00'te Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekip, yarı finale yükselecek.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2, Meesseman 18, Allemand 9, Milic 22, Ece Erginay 3, Alperi Onar 13, Rupert 9, Tuana Vural 9, McCowan 4, McBride 14, Meltem Avcı Yılmaz 4

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 9, Doğa Adıcan 5, Merve Arı 4, Merve Uygül 4, Collier 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3

        1. Periyot: 32-14

        Devre: 61-27

        3. Periyot: 90-37

